«Очень грустно. Но и страшно»: звезду «Γaрдемaринoв» увезли на скорой в больницу

Актриса Ника Здорик сообщила, что ее увезли на скорой в больницу. Звезду «Гардемаринов» госпитализировали с обмороком и давлением. Об этом она рассказала в соцсетях.

Знаменитость опубликовала фото из машины скорой помощи. На снимке были медики, а на ее руке был катетер. Она призналась, что из-за состояния здоровья не смогла долететь в Благовещенск.

«Увезли на скорой с обмороком и давлением 60/40. Очень грустно. Но и страшно. Берегите себя. Мы предполагаем, а Бог располагает», – написала девушка.

Актриса делилась, что проживает каждую свою игру, именно поэтому ей иногда бывает очень сложно. По ее словам, в кадре она «существует честно». Ника признавалась, что испытывала сильные и страшные эмоции во время работы, чтобы передать зрителям драматизм роли. Звезда убеждена, что делает все правильно, и не намерена менять что-то в своей жизни.

Ника появилась на свет в многодетной семье. Сама девушка из Обнинска, но работает в Москве. Она не раз рассказывала о том, что очень скучает по родным и при любой возможности приезжает к ним.

В «Гардемаринах» артистка сыграла роль Александры, она снималась в четвертой части фильма.

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