Анна Седокова попала в больницу на фоне новостей о смерти бывшего мужа. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова выложила в соцсетях кадры из больничной палаты. На видео знаменитость плачет лежа на кушетке, а от ее руки тянется катетер к капельнице. В каком именно учреждении находится певица, неизвестно.