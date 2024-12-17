НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 декабря 2024, 16:49
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Анна Седокова попала в больницу на фоне новостей о смерти бывшего мужа

Анна Седокова попала в больницу на фоне новостей о смерти бывшего мужа

© Starface.ru

Анна Седокова попала в больницу на фоне новостей о смерти бывшего мужа. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова выложила в соцсетях кадры из больничной палаты. На видео знаменитость плачет лежа на кушетке, а от ее руки тянется катетер к капельнице. В каком именно учреждении находится певица, неизвестно.

Анна Седокова попала в больницу на фоне новостей о смерти бывшего мужа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, ночью 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа певицы Яниса Тиммы. Баскетболист покончил с собой в подъезде отеля, где он останавливался. Тимма хотел поздравить с днем рождения бывшую жену и рассчитывал восстановить брак с Седоковой. Ему было 32 года.

Ранее мы писали о том, что тренер Шенхофс говорил о несчастьях Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти. По словам спортсмена, певица «уничтожила его как игрока».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анна Седокова
Янис Тимма
больница