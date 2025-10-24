«Очень горжусь и обожаю»: уехавшая из РФ актриса Мария Машкова обратилась к матери в особый день

Живущая в США российская актриса Мария Машкова трогательно обратилась к своей матери. В соцсети дочь известного актера поздравила родительницу с днем рождения.

40-летняя артистка опубликовала в личном блоге отрывок из киноленты «Сирота Казанская», в котором ее мама сыграла главную роль. Мария обратилась к Елене Шевченко с теплыми словами, подчеркнув, что сильно гордится ей и любит.

«Сегодня родилась моя самая красивая и смешная мама… С твоим Новым Годом, мамочка! Я очень тобой горжусь и обожаю до небес, конечно. Твоя дочка Маша», — подписала пост Машкова.

Мария давно уехала из России, вместе с семьей обосновавшись в Соединенных Штатах Америки. Она периодически навещала родных на родине, но прекратила это делать после 2022 года. Со своим известным отцом, актером Владимиром Машковым, она не общается.

