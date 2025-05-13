«Очень горевал и плакал навзрыд»: почему на самом деле Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата

Актриса Вера Сотникова и дочь Александра Кузьмина объяснили, почему Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата. Ведущая «Битвы экстрасенсов» отметила, что, если бы он появился на прощании, то сам умер бы.

После похорон Александра Кузьмина поклонники еще долго обсуждали, что исполнитель хита «Ты позвони мне среди ночи» не счел нужным проститься с родственником. За это его многие осудили. Однако друзья и близкие поспешили встать на его защиту.

«Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер», - заявила Сотникова в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Дочь покойного Сюзанна, как оказалось, тоже не в обиде на дядю. Она отметила, что Владимир тяжело перенес новость о смерти брата. И хоть на похороны он не приехал, но сильно помог с деньгами.

«Есть личное — а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», - поделилась Сюзанна.

Ранее племянник Владимира Кузьмина обвинил певца в том, что он бросил брата перед смертью.