«Очень глупое желание»: Бородина с агрессией ответила на вопрос о воссоединении с Омаровым

Ксения Бородина заявила, что была несчастна в браке с Курбаном Омаровым. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчику, который заявил, что мечтает о том, чтобы она воссоединилась с бывшим мужем Курбаном Омаровым.

«Очень глупое желание, если честно. Я была последние годы очень несчастна в этом браке. Только моя позитивная энергия по жизни меня вытянула. Мужчина, который склонен к изменам, никогда не сделает человека счастливым», — написала она.

Кроме того, Бородина вновь заявила, что Омаров не видится с их общей дочерью.

«За год ребенка забрали максимум пять раз. И это единственное, что связывает меня с прошлым, все остальное давно забыто и я бы никогда в это не вернулась», — добавила она.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке с 2015 по 2021 год. Пара рассталась из-за измен со стороны супруга ведущей.

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