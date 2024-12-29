«Очень экстравагантная»: Карина Кросс решилась на экстремальную смену имиджа

Блогер и певица Карина Кросс поразила поклонников изменившейся внешностью накануне 2025 года. 32-летняя артистка решила побриться налысо.

В своем блоге она опубликовала фотографии, на которых позирует без волос. При этом она дополнила образ крыльями бабочки за спиной.

Никаких комментариев по поводу обновленной прически Карина не сделала, поэтому пользователи не исключили, что блогер решила всех разыграть и сгенерировала снимки с лысой головой с помощью нейросети.

«1 апреля бы поверил, а так нет», - отметил один из комментаторов.

При этом нашлись и те, кому новый образ Карины понравился. Артистку сравнили с зарубежными звездами, которые также носили ультракороткие стрижки.

«Очень экстравагантная, мне нравится», — отметили комментаторы.

Ранее Карина Кросс рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым. Она призналась, что сильно боялась исполнителя хита «Цвет настроения синий» и перед встречей находилась в смятении.