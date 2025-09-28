«Очень его не хватает. Он заменил мне отца»: Лариса Долина сделала неожиданное признание о Михаиле Таниче

Лариса Долина сделала неожиданное признание об отношениях с Михаилом Таничем. На пресс-конференции в ТАСС певица рассказала, что покойный поэт-песенник практически заменил ей отца. Об этом пишет Пятый канал.

Артистка, для которой Михаил Танич написал песню «Погода в доме», призналась, что восхищалась его талантом и считала лучшим автором. Лариса Долина не скрывает: продюсер стал для нее по-настоящему родным человеком, которого ей до сих пор не хватает.

«Одно дело писать тексты просто к песням, а другое дело — поэтический стих. Вот стихи. Вот Танич писал стихи. Мне его очень не хватает. Потому что самое большое количество песен, которые я спела, — это были его песни на его стихи. Мне его не хватает еще по-человечески, потому у меня папа очень рано ушел, ему было всего 58. И мне Михаил Исаевич заменил отца», — заявила певица.

По словам Ларисы Долиной, во времена совместного творчества она буквально жила в доме Михаила Танича и его жены — бывала у них почти каждый день. Артистка вспоминает: поэт никогда не задавал ей лишних вопросов, а стихи для ее песен создавались легко.

«О чем мы обычно поем? Они просто бывают разные, эти стихи. Любовь — самое важное, что есть в нашей жизни. Напиши, покажи мне… Михайл Исаевич никогда не задавал мне вопросов. Он просто в разговоре, в беседе нашей очередной на следующий день появлялись стихи. Мне его очень не хватает», — поделилась Лариса Долина.

Напомним, автор хитов «Комарово», «Погода в доме», «Я куплю тебе дом» ушел из жизни 17 апреля 2008 года, ему было 84 года. Причиной смерти Михаила Танича стали хроническая почечная недостаточность и онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время.

Ранее Лариса Долина призналась, что мать была против ее творческой карьеры: «Я всю жизнь ей доказывала».