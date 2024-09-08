«Не считала это профессией»: Лариса Долина призналась, что мать была против ее творческой карьеры

Лариса Долина призналась, что родители были против ее творческой карьеры.

Отец и мать певицы всегда воспринимали ее талант и занятия музыкой просто как хобби. Однако они не хотели, чтобы Лариса Александровна связывала с этим всю свою жизнь, так как считали, что это несерьезно и что карьеру на этом невозможно построить.

Однако Долина всегда знала, что у нее есть есть призвание для того, чтобы стать певицей. И это ей пришлось доказывать и своим родителям. Несмотря на то, что мама артистки также мечтала выступать на большой сцене, выбор дочери она все же не принимала.

«Я доказывала ей все свою жизнь, что я выбор сделала правильный. А она практически до конца не принимала его. Она ездила со мной на гастроли, на каждом концерте рыдала от счастья и потом могла подойти к какому-то из моих музыкантов: "Да, конечно, это все здорово, замечательно, но лучше бы она нормально вышла замуж и нарожала бы детей". Она не считала это профессией», — поделилась Лариса Александровна в беседе с изданием The Voice.

Отец Долиной работал стекольщиком, а мама была машинисткой. По этой причине им было трудно представить дочь в шоу-бизнесе.

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