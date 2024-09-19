«Очень довольная»: жена Никиты Преснякова вышла на связь после слухов о разводе

Алена Краснова после новостей о возвращении в Россию выложила новые снимки. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Никиты Преснякова подтвердила свое возвращение в Россию, выложив кадры с Красной площади. Напомним, ранее в Сети появились слухи о расставании супругов — сообщалось, что из-за развода Краснова уехала от Преснякова, который остался жить в США.

Накануне в личном блоге девушки появились снимки с прогулки по Москве.

«Очень довольная стою себе любуюсь», — подписала кадры она.

Сам Никита Пресняков поспешил опровергнуть информацию о разводе с возлюбленной. Он заявил, что в прессе постоянно пишут о нем выдумки.

Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году. В США они переехали в сентябре 2022 года.

Ранее мы писали о том, что жена Никиты Преснякова лайкает фото мужа в соцсетях после новостей о разводе.