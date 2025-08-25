«Игори в черном»: Матвиенко, Николаев и Крутой поделились совместным снимком
© Starface.ru
Продюсер Игорь Матвиенко, композитор и певец Игорь Николаев и композитор Игорь Крутой снялись в черных костюмах. Мужчины позировали втроем во время конкурса «Новая волна», который проходил в Казани.
В соцсетях Игоря Николаева появился снимок рядом с коллегами. Они позировали втроем, и все в черных костюмах. Крутой и Николаев улыбались, а Матвиенко предстал с серьезным выражением лица. Как оказалось, они вместе исполнили на сцене песню «Колечко».
«Вот такое у нас трио! Загадал желание между двумя Игорями. Надеюсь, два гениальных Игоря тоже загадали!» – написал певец.
Подписчики поддержали мужчин в комментариях и назвали их «шикарными».
«Игори в черном», – отметили в соцсетях.
Напомним, что международный музыкальный конкурс «Новая волна» завершился в Казани. В финал соревнования прошли 13 участников из шести стран. В течение трех дней артисты исполняли каверы и авторские композиции, стараясь продемонстрировать свои вокальные данные, поразив жюри и зрителей. Были также выступления звездных гостей.
