«Игори в черном»: Матвиенко, Николаев и Крутой поделились совместным снимком

Продюсер Игорь Матвиенко, композитор и певец Игорь Николаев и композитор Игорь Крутой снялись в черных костюмах. Мужчины позировали втроем во время конкурса «Новая волна», который проходил в Казани.

В соцсетях Игоря Николаева появился снимок рядом с коллегами. Они позировали втроем, и все в черных костюмах. Крутой и Николаев улыбались, а Матвиенко предстал с серьезным выражением лица. Как оказалось, они вместе исполнили на сцене песню «Колечко».

«Вот такое у нас трио! Загадал желание между двумя Игорями. Надеюсь, два гениальных Игоря тоже загадали!» – написал певец.

Подписчики поддержали мужчин в комментариях и назвали их «шикарными».

«Игори в черном», – отметили в соцсетях.