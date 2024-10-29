«Очень цинично делают предложение»: Константин Хабенский раскрыл, почему отказывался от съемок в Голливуде

Актер Константин Хабенский признался, что его приглашали на съемки в Голливуд после успеха фильма «Ночной дозор». В эфире шоу «По душам» Романа Костомарова артист раскрыл, почему отказывался от предложения сниматься на Западе.

По словам режиссера, в Голливуде «умеют считать деньги» и «цинично» приглашают «кассовых актеров». Константин Хабенский рассказал, что ему предлагали принять участие в съемках после выхода фильма «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова. Актер отметил, что соглашался сниматься только в тех проектах, которые «попадали ему в душу», но иногда отказывался от предложений.

«Там талантливых хватает и без нас, точно. Там ребята умеют считать деньги, и они понимают, что фильмы, которые они снимают, прокатываются по всему миру. Они смотрят, кто является кассовым актером в той или иной стране, и они очень цинично делают тебе предложение. Иногда это попадает в твою душу, и ты едешь и снимаешься, иногда это очередное третьесортное представление о России или чем-то еще и ты отказываешься», — поделился Константин Хабенский.

Ранее мы писали о том, что кинокритик Александр Голубчиков высказался о возвращении Константина Хабенского в сериал «Метод». В июле этого года стало известно, что артист снова исполнит роль следователя Меглина в третьем сезоне ленты.