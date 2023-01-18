«Очень быстро желание пропадает»: Стас Пьеха раскрыл свои интимные тайны

Популярный исполнитель Стас Пьеха дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни. Звезда был женат лишь однажды, а теперь высказывается против брака. Но он не скучает в одиночестве, правда, с возрастом «выпускать пар» становится сложнее.

Певцу сейчас 42 года. Он признается, что уже ощущает на себе все «прелести» разгульного образа жизни. Несмотря на то, что с годами он избавился от пагубных привычек, здоровье все равно его иногда подводит. Пьеха хочет зажигать как раньше, но это не всегда получается.

«Иногда бывает, накапливается какая-то энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но если вовремя не воспользоваться этим порывом, то очень быстро желание пропадает. Это уже энергетически менее насыщенный период – после сорока лет», – поделился артист в беседе с Teleprogramma.pro.

Знаменитость рассказал, что много выступает и занимается собственной наркологической клиникой. А в свободное время он предпочитает спорт и отдых с родными. У мужчины есть сын Петя, которому сейчас восемь лет. Стас не забывает о том, что он – отец.

Ранее мы писали о том, как себя чувствует знаменитая бабушка артиста – Эдита Пьеха. Звездный внук рассказал о том, что она прошла обследования.