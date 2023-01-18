«Свиной грипп»: Стас Пьеха прокомментировал состояние звездной бабушки

В последнее время по стране ходит сильный вирус. Известно, что от недуга уже пострадали Никита Михалков, Роман Костомаров и Елизавета Арзамасова. Ходили слухи и о плохом самочувствии Эдиты Пьехи. В новом интервью для издания “Teleprogramma” внук певицы прокомментировал ее состояние.

По словам Стаса, свиной грипп, который многих тревожил, миновал его бабушку. В этот непростой период вся семья тщательно оберегала артистку, вот почему уже сейчас Эдита чувствует себя лучше.

«Она дома, все хорошо. Чувствует себя получше и пободрее, прошла обследования. Конечно, хочу увидеть Эдиту, поддержать, настроить на позитив. Понимаю, что надо чаще видеться: годы идут, никто не молодеет, и времени может быть не так много, как кажется», — высказался певец.

К слову, подобная новость очень обрадовала поклонников Эдиты Пьехи, которые в последнее время очень переживали за ее состояние.

Ранее пользователи Сети обвинили Илью Авербуха в заболевании Романа Костомарова. Подробности конфликта читайте в этой статье.