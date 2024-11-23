«Очень бы хотела еще иметь детей»: 43-летняя жена Дениса Матросова заморозила яйцеклетки

Третья жена Дениса Матросова призналась, что надеется родить детей от актера. По словам 43-летней Оксаны Рудич-Каструбиной, врачи посоветовали ей заморозить биоматериал.

«Доктор, с которой я уже давно знакома, узнала о том, что в моей жизни появился Денис. Она спросила, планируем ли мы рожать детей. Я сказала, что очень бы хотела еще иметь детей, тем более совместных с Денисом. Она говорит, мол, зная твой график, насыщенную жизнь, предлагаю на всякий случай заморозить материал», —разоткровенничалась жена Матросова в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Как отметила Оксана, она последовала совету врача и уже заморозила яйцеклетки, а также прошла стандартный набор обследований, начиная от анализа крови на гормоны и заканчивая флюорографией.

«У меня было три фолликула, то есть три яйцеклетки», — призналась жена актера.

В октябре 51-летний Денис Матросов впервые после тайной свадьбы вышел в свет с женой. Известно, что он познакомился с возлюбленной случайно – искал адвоката. Оксана была руководителем юридической компании и на время ожидания предложила ему чай, они разговорились.

Ранее Дениса Матросова экстренно госпитализировали в Москве в ночь перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак». Звезду прооперировали, но он все равно вышел на сцену.