«Очень большой эксклюзив»: продюсер раскрыл баснословный гонорар Леонтьева за концерт на Пхукете

Певец Валерий Леонтьев собирается 7 января выступить на Пхукете. Продюсер Сергей Лавров рассказал, что гонорар народного артиста составит от €100 тысяч (9,3 млн рублей по текущему курсу — прим. «Страсти»).

По его словам, гонорар 76-летнего исполнителя хита «Дельтаплан» не зависит от наполняемости площадки.

«Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — это очень большой эксклюзив, и кто хочет, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале», — приводит слова Лаврова NEWS.ru.

Лавров привел в пример закрытую вечеринку Леонтьева в Париже, стоимость билетов на которую начиналась от €900. На нее пришли 300 человек, а организаторы, вдобавок ко всему, еще и заработали.

В последнее время Валерий Леонтьев проживает в США. Однако артист приезжал в Россию на фестиваль «Новая волна», который проходил в Казани.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что от Леонтьева не стоит ждать возвращения к полноценной гастрольной деятельности.