«Очень больно»: актрису Ирину Старшенбаум публично унизили на съемочной площадке

Сегодня состоялась премьера фильма «Сестры», в котором Ирина Старшенбаум сыграла главную роль. В центре кинокартины находится проблема домашнего насилия. В откровенном интервью для «Комсомольской правды» звезда рассказала о том, что когда-то и она испытала давление на себе, только в психологическом плане.

Девушка убеждена, что каждый день люди сталкиваются с давлением, и причина этого заключается в неумении уважать границы другого человека. Ирина припомнила случай, когда на съёмочной площадке в грубой форме усомнились в ее актёрском таланте. По словам звезды, она пережила невероятную боль и даже начала винить себя в неудачах. Тем не менее артистке удалось справиться с этим состоянием. «Я поняла, что неправильно выстраиваю границы с такими людьми, раз они себе такое позволяют. К сожалению, мы бесконечно существуем в таких условиях», – сообщила Старшенбаум.

Также актриса считает, что подобная несправедливость «парализует и не даёт двигаться дальше». С подобным мнением трудно не согласиться!

Ранее Ида Галич поделилась своими переживаниями по поводу развода с Аланом Басиевым. Как выяснилось, девушка до сих пор не может принять эту ситуацию, а чужое семейное счастье вгоняет ее в депрессию. Подробности читайте в этой статье.