Не досталось наследства: суд отклонил жалобу по иску третьей жены Александра Градского

Московский городской суд оставил без движения апелляционную жалобу по иску третьей жены народного артиста России Александра Градского, скончавшегося в 2021 году после ишемического инсульта.

Как сообщает Пятый канал, судья принял решение оставить судебное постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Отмечается, что в мае 2024 года Ольга Фартышева, прожившая в браке с Градским 21 год, подала апелляцию на решение суда, постановившего, что музыкант не упоминал ее в завещании и ничего не оставил ей после смерти.

Фартышева хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска. Ответчиками по делу выступали дети певца Даниил и Мария Градские, а также вдова музыканта Марина Коташенко.

В июле 2024 года в Тверском районном суде завершилось слушание дела по иску Марины Коташанко к его детям от предпоследнего брака. По решению суда, одна из машин досталась вдове, три другие — дочке и сыну Градского. Наследники остались довольны вердиктом суда.

Ранее стало известно, что могила Александра Градского на Ваганьковском кладбище находится в заброшенном состоянии. Родственники музыканта так и не поставили памятник и не сделали оградку.