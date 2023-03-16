«Очень близко слезы»: недавно родившая Ольга Орлова не может справиться с последствиями беременности

Больше месяца назад 45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз. У ведущей «Дома-2» родилась дочь, которую она назвала Анной. Несмотря на возраст, беременность у певицы проходила спокойно и без осложнений, однако ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения, после которого теледиве пришлось некоторое время восстанавливаться. И оказалось, что даже спустя уже достаточное количество времени артистке не удалось справиться со всеми последствиями.

В личном блоге Ольга призналась, что ее до сих пор мучают ринит, а также гормоны, которые никак не могут прийти к нормальным показателям. Она попросила подписчиков, если среди них есть молодые мамы, рассказать, как долго могут сохраняться эти симптомы, потому что она устала от них.

«Молодые мамочки, ответьте плиз, когда отпустят (перестроятся в норму) гормоны? Во-первых, ринит достал. А во-вторых, когда закончится повышенная плаксивость, очень близко слезы, я так не люблю. Сколько должно пройти времени после родов, чтобы гормоны пришли в норму?» - написала Ольга Орлова в своем блоге.

Напомним, что во время всего периода беременности телеведущая подвергалась критике и обвинениям в том, что она обманывает людей. Хейтеры говорили, что ее живот ненастоящий и на самом деле ребенка вынашивает суррогатная мама. Даже после родов слухи не прекратились. Люди считали, что дочь певицы слишком большая для новорожденной, поэтому продолжали придерживаться своей версии событий.

Теперь каждое действие Орловой буквально рассматривается общественностью под микроскопом. Недавно ее осудили за то, что она оставила месячного ребенка и улетела отдыхать на день рождения Ксении Бородиной. Сама телеведущая в этом ничего плохого не видит, так как Аня была вместе с бабушкой и братом, и все было хорошо.

А вот Ольга хоть и отдохнула, но все-таки столкнулась в Сочи с проблемой. Оказалось, что на курорте у нее случился приступ аллергии, из-за чего ей пришлось принимать сильнодействующие таблетки.