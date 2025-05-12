«Очаровательная девочка»: Авербух раскрыл, сколько было лет Арзамасовой в день первой встречи

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, которая младше него на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы вместе и воспитывают двоих детей. Спортсмен признался, что впервые познакомился с будущей спутницей, когда ей было всего лишь 15 лет.

Знакомство продюсера ледовых шоу и звезды «Папиных дочек» состоялось на проекте «Лед и пламень» в 2010 году. Уже тогда Елизавета поразила Авербуха, но о любви было говорить еще рано.

«Не сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта», - рассказал Илья в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Фигурист не считает, что тогда Арзамасова была ребенком. Ему она показалась уже молодой женщиной. С первой супругой, серебряным призером Олимпийских игр Ириной Лобачевой, Авербух прожил в браке 12 лет. У пары есть сын Мартин, который после развода остался с отцом.

С актрисой Елизаветой Арзамасовой Илья воспитывает двоих детей: трехлетнего Льва и дочь Лию, которой исполнится год в августе 2025 года.

Ранее Илья Авербух опубликовал редкий кадр с сыном от Ирины Лобачевой Мартином в честь 21-летия.