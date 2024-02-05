«Оценивают приданое»: Анастасия Мельникова пожаловалась на женихов 21-летней дочери

Актриса Анастасия Мельникова боится остаться без квартиры в Санкт-Петербурге из-за женихов 21-летней дочери. По ее словам, претенденты на руку и сердце Марии приходят к ней с оценивающим взглядом, уже представляя, что недвижимость в северной столице в их руках.

Знаменитая наследница, несмотря на то, что ей уже 21 год, продолжает жить вместе с мамой. У нее есть собственная квартира, которую ей подарила родительница на совершеннолетие, однако она не спешит в ее переезжать. Именно поэтому всех бойфрендов Мария водит домой к Анастасии, а самой хозяйке это не нравится.

«Приходят толпы женихов, которые ходят, смотрят на квартиру, оценивают приданое», - пожаловалась Мельникова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметим, что актриса владеет большой четырехкомнатной квартирой, которая раньше была коммунальной. Анастасия сумела ее отремонтировать и вернуть к виду позапрошлого века. Кроме больших квадратов, по мнению звезды «Улиц разбитых фонарей», женихов дочери также привлекает антиквариат, которого довольно много в комнатах.

Впрочем, пока Мария еще не определилась, за кого хочет замуж. Она сосредоточена на работе и учебе. Как призналась девушка, к поиску супруга она относится крайне серьезно. Она заявила, что будет жить либо с лучшим, либо ни с кем.

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