Оценивать будет собака: Шура высказался о поиске идеальной спутницы

В этом году певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) отметил 50-летний юбилей. Артист сумел построить карьеру в шоу-бизнесе и оставаться на плаву несколько десятилетий. Но в его личной жизни царит затишье — исполнитель хита «Твори добро» по-прежнему одинок, правда, не теряет надежды встретить свою любовь.

Звезда 90-х признается, что ему бы хотелось видеть рядом с собой красивую девушку с натуральной внешностью, «без губ». Артист мечтает найти спутницу «для сердца и души».

Кроме того, избранница артиста должна будет пройти серьезную проверку. Причем, проводить ее будет собака…

«Она придет и скажет, ей понравится девочка или нет. У нас так. Это, знаешь, как кто-то теще показывает свою… Маме понравится или нет, да. Ребят, хочется для души, конечно, но я пока не спешу», — признался исполнитель в разговоре с Пятым каналом.

По словам Шуры, 50 лет — идеальный возраст мужчины для создания семьи. Но родные торопят певца: им хочется как можно скорее погулять на его свадьбе.

Долгое время певец не общался с родной матерью, но несколько лет назад они помирились. Теперь артист счастлив, что у него есть поддержка близких.

Ранее Шура раскрыл, что едва не умер из-за большой дозы укола для похудения.