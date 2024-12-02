«Обзавестись мужем и детьми»: Люся Чеботина заговорила о переменах в личной жизни после предложения

Певица Люся Чеботина, которой недавно сделали предложение руки и сердца в эфире шоу, заговорила о свадьбе. В эфире нового выпуска программы «УТРО.ТНТ» артистка заявила, что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году.

«Хотелось бы в 2025 году обзавестись мужем и детьми. Хочется как-то поднажать. Хочется троих-четверых [детей], а там уже как Бог даст. Мне хочется первого пацана. Мне кажется, первый мальчик — защитник в семье, а девчонки чувствуют себя принцессами», — заявила Люся Чеботина.

Более того, артистка отметила, что претенденты на отцовство у нее уже есть. Люся Чеботина пошутила, что ей осталось выбрать будущего мужа и отца ее детей «из большой очереди».

Напомним, недавно певица получила предложение руки и сердца от поклонника в эфире шоу Басты «Вопрос ребром». Молодой человек подарил Люсе Чеботиной цветы и позвал ее замуж.

Ранее сообщалось о том, что Люся Чеботина пригласила незнакомца, сделавшего ей предложение, на свой сольный концерт и назвала эту встречу первым свиданием. Певица добавила, что после их личного общения примет решение на его счет.