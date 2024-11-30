«Буду присматриваться»: Люся Чеботина пригласила на свидание незнакомца, сделавшего ей предложение

Люся Чеботина пригласила на свидание молодого человека, сделавшего ей предложение.

Накануне артистка стала новой гостьей шоу Басты «Вопрос ребром». Во время съемок выпуска молодой человек, который присутствовал в качестве зрителя, встал изо стола, чтобы сделать Люсе предложение руки и сердца. Певица была шокирована происходящим, ведь она даже не была знакома с мужчиной.

После того, как незнакомец изъявил желание жениться на певице, он представился Даниилом Журавелем. Поклонник не стал скрывать, что влюбился в Чеботину еще два года назад, когда увидел ее выступление в одном из модных заведений Москвы. Все это время Даниил искал возможность, чтобы лично встретиться с Люсей. По словам мужчины, она даже работал над собой, чтобы не упустить свой шанс.

Несмотря на то, что артистка была удивлена такому предложению от незнакомца, она все же прислушалась к совету Басты и решила дать шанс Даниилу. Девушка пригласила его на свой сольный концерт и назвала эту встречу первым свиданием.

Люся сообщила, что после их личного общения уже примет решение на его счет.

«Буду присматриваться теперь. Спасибо большое, мне очень приятно... Хорошо, давай так. Я позову тебя на концерт, и мы встретимся там… Считай, что это свидание. 5 декабря в "Live Арена". Там мы с тобой пообщаемся», — обратилась артистка к молодому человеку в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

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