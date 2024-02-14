«Никакой храм она строить не должна»: Соседова возмутила ситуация вокруг певицы Лолиты

Критик Сергей Соседов высказался об отмене концертов певицы Лолиты по требованию общественных организаций. По его мнению, это «форменное беззаконие» и артистка должна подать в суд.

Комментарий Соседова приводит сайт NEWS.ru.

Он считает, что произошедшее недопустимо. Кроме того, в сложившейся ситуации понесут убытки сама Лолита и организаторы выступлений.

«По факту это подсудное дело, и я считаю, что Лолита должна подавать в суд. Никакие общественники не имеют права лишать ее работы. Это форменное беззаконие. И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур», - сказал Соседов.

Он указал, что критики творчества Лолиты могут не ходить на концерты. При этом в России есть «тысячи фанатов» певицы.

Соседов уверен, что исполнительница может лишиться работы только в случае профессиональной непригодности, однако даже в 60 лет она «не сорвала ни одного концерта».

Ранее Лолита объяснила отмену юбилейного тура недостаточным раскаянием после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. При этом артистка помогала жителям Донбасса, оплачивала операции пострадавшим. Вскоре она собирается заняться восстановлением храма на «новой территории».