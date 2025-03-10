«Обычная серая мышка!»: Сергей Соседов прошелся по осужденной Блиновской

3 марта суд вынес приговор Елене Блиновской и назначил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере миллиона рублей. Многие звезды посчитали такое наказание слишком строгим для «королевы марафонов». Не согласен с их мнением музыкальный критик Сергей Соседов, который называет блогера мошенницей с непримечательной внешностью.

По словам критика, Блиновская привлекала общественность красивой жизнью, дорогими вещами и роскошью. Но он не понимает, как простые люди могли поверить человеку без харизмы.

«Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно», — отметил Соседов в эфире шоу «СпецКорр».

Соседов признался, что когда-то слушал курс Блиновской, но слова коуча не произвели на него никакого впечатления. Сергей отметил, что голос Елены не остается в памяти, и ее невозможно назвать гуру.

Напомним, член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева назвала приговор Елене очень суровым. Она отметила, что обычно пять лет колонии назначают за убийство или другое серьезное преступление. По мнению Меркачевой, самым подходящим наказанием в случае с Блиновской были бы исправительные работы уборщицей или санитаркой в хосписе.