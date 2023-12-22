«Обязательно попробую»: Костомаров рассказал о новой цели после выхода на лед с протезами

Фигурист Роман Костомаров недавно впервые после ампутации встал на коньки, тем самым доказав, что невозможного не существует. Теперь перед спортсменом стоит новая цель – покорить сноуборд с протезами.

В январе 2023 года олимпийский чемпион оказался на грани жизни и смерти. Чтобы его спасти, врачи приняли нелегкое решение и ампутировали ему части ног и рук. Но даже после сложнейших операций Роман продолжал находиться в критическом состоянии несколько месяцев, пока, наконец, не пришел в себя.

Реабилитация заняла у фигуриста довольно долгое время, так как он был вынужден буквально заново научиться делать базовые вещи – сидеть, есть, ходить, обсуживать себя. Теперь, восстановившись и привыкнув к протезам, Костомаров начал постепенно осваивать то, что, казалось бы, не доступно людям с ограниченными возможностями. Он сел за руль и даже вышел на лед, откатав программу и с супругой Оксаной Домниной, и с фигуристкой Татьяной Навкой.

Роман признался, что на самом деле, то, что с ним произошло, заставило его пересмотреть свою жизнь. Теперь он живет сегодняшним днем.

«Я могу ходить и двигаться, уже это — огромное счастье. Трудностей много, жизнь поменялась, стала сложнее из-за моих физических невозможностей. Каждый день, проснувшись, я что-то преодолеваю», - рассказал фигурист изданию StarHit.

Впрочем, на достигнутом Костомаров не собирается останавливаться. После покорения льда он захотел еще встать на сноуборд.

«Как появится время, обязательно попробую. Скорее всего, это будет в Сочи», - поделился Роман.

Ранее Роман Костомаров рассказал о реакции семилетнего сына на его протезы.