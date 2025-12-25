«Обязательно поговорю с тобой»: Собчак пригрозила Канделаки серьезной беседой

Собчак отказалась брать интервью у Канделаки, пока ее сотрудники сидят в тюрьме. Об этом она рассказала в шоу «Есть вопросики» Иды Галич.

Блогер Ида Галич поставила перед Ксенией Собчак выбор — у кого она бы взяла интервью: Ксении Бородиной или Тины Канделаки. Журналистка выбрала Бородину, отказавшись беседовать с Канделаки, которая причастна к аресту сотрудников ее медиа.

При этом поговорить с медиаменеджером Собчак все же хочет, но позже.

«Пока ребята сидят в тюрьме, я не могу брать интервью у Тины Канделаки, а вот когда они выйдут, я бы с ней очень хотела поговорить. А если это не получится, я обязательно, Тина, поговорю с тобой публично», — заявила она.

Напомним, сотрудников Telegram-канала Собчак признали виновными в вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Ранее мы писали о том, что Надежда Стрелец и Ксения Собчак поругались из-за рекламных интеграций.