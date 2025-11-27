«Никогда не успокоится»: Надежда Стрелец поругалась с Ксенией Собчак

Надежда Стрелец и Ксения Собчак поругались из-за рекламных интеграций. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Собчак сегодня объявила о поиске креативного менеджера в отдел рекламы на своем канале. К вакансии журналистка прикрепила нарезку видео с канала Надежды Стрелец, на котором она несколько раз начинает свои рекламные интеграции со слов «Я скорее консерватор».

«Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так», — подписала ролик Собчак.

Ответ Стрелец не заставил себя долго ждать — она выложила нарезку уже с Собчак. На кадрах журналистка повторяет слово «классный» несколько раз, нахваливая разную одежду.

«Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестает уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и ее креативной команде», — написала Стрелец.

