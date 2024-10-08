«Это очень сложно было»: Виктория Дайнеко призналась, что у нее произошел выкидыш

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что могла стать мамой двух детей, но у нее случился самопроизвольный выкидыш. Об этом артистка предпочитала не рассказывать, поэтому подробности выяснились только сейчас.

По словам Виктории, у нее редкая группа крови – четвертая отрицательная. К тому же отрицательный резус-фактор был и у ее бывшего мужа Дмитрия Клеймана. После рождения дочери Дайнеко решила попробовать вновь забеременеть, и у нее получилось. Но спустя некоторое время ребенка она потеряла.

«Однажды, будучи беременной, уже после этого, с положительным резус-фактором у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было. Я с докторами обсуждала, что это действительно имеет значение. У родителей с разными резус-факторами рождаются дети, и всё хорошо. Но для меня это оказалось, видимо, большой сложностью, помимо всех остальных других факторов», - поделилась Виктория в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Певица не скрывает, что все еще хочет детей. Также пополнения в семье требует дочь Дайнеко. Но артистке приходится отказывать наследнице, объясняя, что это не так просто.

Ранее Виктория Дайнеко впервые раскрыла имя дочери.