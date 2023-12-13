Обязан жизнью: режиссер Владимир Бортко вспомнил, как его спас журналист Андрей Константинов

В возрасте 60 лет ушел из жизни известный журналист, автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов. Режиссер культовой киноленты о криминальной жизни Северной столицы Владимир Бортко отметил, что его смерть стала большой утратой.

Бортко отметил, что Константинов был его товарищем и даже спас его в тяжелые времена.

«Когда было плохо в 90-е и жрать было нечего, мы нашли друг друга. Дело даже не в деньгах. С ним просто было приятно работать, я прочитал его книгу за одну ночь. Это был очень талантливый человек», — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Именно Константинов провел расследование для своей книги. Его смерть Бортко назвал «очень великой утратой».

Напомним, Андрей Константинов умер после продолжительной болезни. Точный диагноз журналиста не уточняется. Он является автором книг «Преступный мир России», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель» и других. Именно по мотивам его романов был снят сериал «Бандитский Петербург».