«Объявят бойкот»: продюсер заявил о рисках телеканалов, вернувших в эфир Киркорова

Продюсер Кинн рассказал о бойкоте зрителями «Маски» после возвращения Киркорова, об этом сообщает NEWS.ru.

18 февраля стартовал новый сезон шоу «Маска», где одним из членов жюри снова стал Филипп Киркоров. Певец предстал перед публикой в новом и неожиданном образе — в строгом костюме и с короткими черными волосами. Однако ни это, ни извинения не убедили некоторых поклонников шоу, которые невзлюбили певца после его участия в «голой» вечернике.

По словам продюсера Виктора Кинна, руководство телеканала НТВ может отказаться от услуг Киркорова, если увидит снижение рейтингов.

«Если зрители массово, например, объявят НТВ бойкот и не будут смотреть „Маску“ из-за участия Киркорова, то канал может отказаться от Филиппа в жюри под нажимом аудитории», — объяснил он.

Напомним, Филипп Киркоров стал одним из участников вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева. Помимо него на скандальное мероприятие пришли Дима Билан, Алена Водонаева, Глюкоза, Ольга Орлова и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров выплатил 2 млн рублей по делу о нарушении авторских прав.