В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Эмми» 2023 года, об этом сообщает «Российская газета».

75-я церемония награждения премии «Эмми», которая была перенесена с 2022 на январь 2024 года, наконец состоялась. Лучшим мини-сериалом жюри назвали американскую работу «Грызня». А исполнители главных ролей Али Вонг и Стивен Ян стали лучшими актерами.

Также жюри щедро оценили сериал «Медведь», который завоевал статуэтки за лучшее комедийное шоу года, режиссерскую работу и за сценарий комедийного сериала. Кроме этого, Джереми Аллен Уайт забрал статуэтку как лучший актер комедийного сериала, Эбон Мосс-Бакрак как лучший актер второго плана в комедийном сериале, а Айо Эдебири в «Медведе» стала лучшей актрисой второго плана комедийного сериала.

Лучшим драматическим сериалом назвали «Наследников». А статуэтку за лучшую игру актрисы второго плана драматического сериала получила звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж.

Кроме того, статуэтку «Эмми» вручили музыканту Элтону Джону за его прощальный тур, а в категории лучшая состязательная программа выиграли «Королевские гонки РуПола».

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