Объявлены имена членов жюри нового сезона шоу «Голос»

К членам жюри нового сезона «Голоса» присоединится Хибла Герзмава. Об этом сообщает StarHit.

В 2025 году стартует очередной, уже 13-й, сезон шоу «Голос». Членами жюри песенного конкурса станут Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев. К ним также присоединится оперная певица Хибла Герзмава, которая впервые за все сезоны окажется в кресле наставников.

Певица заявила, что будет учить своих конкурсантов тем приемам, которые важны в вокале.

«В чем секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар — и это главное, чему я, как наставник, хочу научить», — рассказала она.

А Полина Гагарина рассказала, что 13-й сезон шоу станет для нее юбилейным.

«Я обожаю наш „Голос“! Это всегда трепет перед встречей с новыми талантами. А этот сезон для меня юбилейный! Десять лет как я наставник», — призналась певица.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров отказался быть наставником шоу «Голос».