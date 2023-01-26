Объявлено о выходе нового фильма с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк в главной роли

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью – онкологией. Актриса не появляется на публике, и о ее состоянии знают только самые близкие люди. По последней информации звезда «Моей прекрасной няни» находилась в элитной столичной клинике, содержание в которой оплачивал ее супруг Петр Чернышев. Фигурист никак не комментирует происходящее с женой, но не скрывает, что врачи все еще сражаются за ее жизнь.

На днях, к удивлению фанатов, вышел релиз нового проекта, в котором Анастасия Заворотнюк была включена в основной актерский состав. Поклонники тут же стали думать, что тяжелобольная актриса пошла на поправку и даже вновь вернулась к работе, однако все оказалось не совсем так.

Выяснилось, что съемки фильма «Приставы» прошли еще до того, как Анастасия узнала об онкологии. Премьера была назначена еще на 2017 год, но по какой-то причине постоянно переносилась. Известно, что вместе с Заворотнюк в главных ролях проекта числятся Андрей Чадов, Анна Попова и Наталья Антонова.

О дате выхода кинокартины пока нет точной информации. Но предположительно он увидит свет в течение 2023 года.

Ранее близкий друг Анастасии рассказал, в каком состоянии сейчас находится актриса, а также заявил, что ее степень болезни не та же, что у Жанны Фриске.