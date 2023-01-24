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16:37, 24 января 2023
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Близкий друг тяжелобольной Анастасии Заворотнюк раскрыл, сколько на самом деле осталось актрисе

Друг Анастасии Заворотнюк заявил, что она не повторит печальную судьбу Жанны Фриске.

Близкий друг тяжелобольной Анастасии Заворотнюк раскрыл, сколько на самом деле осталось актрисе

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru

Уже четыре года звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелым заболеванием. Врачи диагностировали ей глиобластому. Именно от этого недуга умерла в 2015 году Жанна Фриске. Родные и поклонники актрисы переживают, что Анастасия Заворотнюк, по-прежнему находящаяся в тяжелом состоянии, может не поправиться вовсе.

Однако близкий друг артистки журналист Андрей Князев считает, что Заворотнюк не повторит печальную судьбу исполнительницы хита «Малинки». По его словам, у Анастасии болезнь не прогрессирует, и она находится не в той степени, чтобы можно было говорить о скором трагическом исходе.

«У нее нет той степени болезни, о которой все говорят», - заявил журналист.

Слова Князева подтвердил и режиссер Юрий Кочетков, который был первым преподавателем Анастасии. Он признался, что наблюдает положительную динамику в лечении Заворотнюк и уверен, что она сможет поправиться.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк, ставшая известной благодаря «Моей прекрасной няне», могла и не получить роль Виктории Прутковской. Дело в том, что изначально руководство проекта рассматривало совсем другую актрису.

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