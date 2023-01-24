Близкий друг тяжелобольной Анастасии Заворотнюк раскрыл, сколько на самом деле осталось актрисе

Уже четыре года звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелым заболеванием. Врачи диагностировали ей глиобластому. Именно от этого недуга умерла в 2015 году Жанна Фриске. Родные и поклонники актрисы переживают, что Анастасия Заворотнюк, по-прежнему находящаяся в тяжелом состоянии, может не поправиться вовсе.

Однако близкий друг артистки журналист Андрей Князев считает, что Заворотнюк не повторит печальную судьбу исполнительницы хита «Малинки». По его словам, у Анастасии болезнь не прогрессирует, и она находится не в той степени, чтобы можно было говорить о скором трагическом исходе.

«У нее нет той степени болезни, о которой все говорят», - заявил журналист.

Слова Князева подтвердил и режиссер Юрий Кочетков, который был первым преподавателем Анастасии. Он признался, что наблюдает положительную динамику в лечении Заворотнюк и уверен, что она сможет поправиться.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк, ставшая известной благодаря «Моей прекрасной няне», могла и не получить роль Виктории Прутковской. Дело в том, что изначально руководство проекта рассматривало совсем другую актрису.