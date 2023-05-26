«Мальчишка из Иваново, росший без отца»: Татьяна Михалкова вспомнила непростой путь Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцев прошел «непростой путь», но в какой-то момент судьба стала к нему благосклонна. Об этом на полуфинале конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» заявила российский общественный деятель Татьяна Михалкова, отвечая на вопрос, как повлиял на индустрию уход из жизни модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Она знала кутюрье «полвека»: по словам жены режиссера Никиты Михалкова, Зайцев был известен заграницей и входил в пятерку мировых дизайнеров.

Когда-то Михалкова пришла в Дом моделей, и кутюрье выбрал ее из многих девушек.

«… Увидел новый образ, боттичелливский. И я долго была его музой», - призналась академик Национальной академии индустрии моды.

Михалкова вспомнила, как Зайцев «себя тратил», «участвовал во всем» и «прекрасно говорил». Он стал примером человека, который «сам себя сделал».

«К сожалению, путь его был непростой — Всероссийский Дом моделей выезжал с его коллекцией, а Слава не мог, он был не выездной. Правда, потом судьба была к нему благосклонной. Он получил мировое признание», - добавила Михалкова. Ее слова приводит сайт kp.ru.

В результате модельер стал почетным гражданином Франции и Иваново.

«Это непростая, но счастливая редкая творческая судьба… Славу, мальчишку из Иваново, росшего без отца, признал весь мир», - добавила Михалкова, назвав кутюрье «большим талантом».

Уход Юдашкина она назвала такой же «трагедией». Умерший модельер «сразу пробился», он был «большим мастером» и «звездой», подчеркнула Михалкова.

Ранее мы писали, что врачи сомневались в естественной смерти Зайцева и направили тело в судебный морг.