Объявивший об уходе со сцены Леонтьев пел для российских олигархов в новогоднюю ночь

Объявивший о завершении карьеры Валерий Леонтьев все-таки выступил в новогоднюю ночь. Артист вышел на сцену в Дубае и спел на вечеринке для русских миллионеров.

По информации Telegram-канала «Звездная пыль», минувшей ночью артист выступил на вечеринке в ОАЭ. На мероприятии присутствовали российские миллионеры.

На опубликованных видео 75-летний исполнитель хита «Казанова» активно двигается в красивых нарядах и поет знакомые всем россиянам песни. Зрители довольны выступлением артиста — они танцевали и подпевали Леонтьеву.

Видно, что Валерий Леонтьев находится в отличной форме. Ничто не мешало ему петь и активно танцевать.

Помимо певца, на вечере собирались выступить звезда группы Modern Talking Дитер Болен и Люся Чеботина. Стоимость билетов на мероприятие составила от 125 до 240 тыс. рублей.

Осенью артист произвел фурор, когда впервые за пять лет вышел на большую сцену. Валерий Леонтьев, уже долгое время живущий в США, вернулся в Россию, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия Игоря Крутого 8 ноября. Он исполнил песню «Занавес», а зрители с восторгом его встретили. После концерта в Москве певец заявил, что не планирует возвращаться на сцену.

Напомним, накануне Нового года Валерий Леонтьев поднял ценник на новогодние концерты в России до 15 млн рублей.