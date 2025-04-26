Объявивший о возвращении в Россию Козловский заработает миллионы на спектакле в Москве

Не появлявшийся на российской сцене с 2022 года Данила Козловский возвращается в Москву. Актер выступит с музыкальным моноспектаклем «Фрэнк», за который получит 3,5 млн рублей.

Спектакль состоится на сцене Театра эстрады 20 июня. Стоимость билетов начинается от 2,5 тыс. рублей и заканчивается 10 тыс. рублей. В итоге с одного показа звезда «Легенды №17» заработает около 3,5 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Билеты на спектакль раскупили менее чем за сутки после того, как артист официально подтвердил свой приезд в Москву.

Постановку Козловский покажет и 3 мая, в свой 40-летний день рождения. Данила проведет мероприятие полностью за свой счет для близких, родных и благотворительных фондов.

Спектакль Данила уже презентовал за границей – во время тура по Европе.

С 2022 года Козловский взял неоплачиваемый отпуск в Малом драматическом театре, в котором находится до сих пор. Артист высказывался против спецоперации на Украине, назвав происходящее «катастрофой во всех смыслах».

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова возмутилась возвращению Козловского на экраны перед Пасхой.