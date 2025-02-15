Объявивший о поиске невесты Алексей Воробьев раскритиковал девушек за макияж

Певец и актер Алексей Воробьев после заявления о готовности жениться обрушился с критикой на девушек с макияжем. Он намекнул на неполноценность всех, кто пользуется косметикой.

«Девушки, дорогие, наш мир так устроен, что вам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно. Поэтому не надо даже пытаться убеждать себя в том, что вы стали полноценной личностью еще в раннем детстве или в юности. Если перед тем, как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», - разоткровенничался 37-летний Воробьев в своем блоге.

Он выразил уверенность, что девушки с макияжем просто пытаются подстраиваться под других людей и произвести некое впечатление. Признаком сформировавшейся полноценной личности Воробьев назвал способность «наплевать на чужое мнение».

Ранее Алексей Воробьев осознал, что готов жениться. В личном блоге он объявил о поиске невесты и озвучил ряд требований к кандидаткам. По словам артиста, мысль о том, что пора бы создать семью, пришла к нему спонтанно.