«Еду из спортзала и думаю: жениться, что ли?»: Алексей Воробьев объявил о поиске невесты

Певец Алексей Воробьев к 37-ми годам осознал, что готов жениться. В личном блоге он объявил о поиске невесты и озвучил ряд требований к кандидаткам.

По словам артиста, мысль о том, что пора бы создать семью, пришла к нему спонтанно.

«Не хватает какого-то отчаянного веселья в жизни. Еду из спортзала и думаю: жениться, что ли?», - поделился Алексей.

К поиску любимой певец решил подойти основательно, поэтому сразу обозначил — любая девушка ему не подходит. Чтобы стать женой Воробьева, нужно быть умной, красивой и желательно талантливой, но не обязательно. Также вокалист обратил внимание, что у невесты должен быть «оригинальный корпус без тюбинга и обвеса».

О себе Алексей потенциальным будущим женам тоже рассказал. Так, по его словам, он обладает уникальным чувством юмора, которое понимают далеко не все. Поэтому ему важно, чтобы у партнерши была самоирония. Кроме того, как отметил певец, он умеет прощать.

«Если ты можешь понять мотивацию человека, то на него злиться уже не получается, ты его прощаешь, потому что он тебе понятен. Другое дело, что после того как я прощаю, скажем, предательство, я прощаюсь с человеком раз и навсегда», - заявил Воробьев.

Ранее Алексей Воробьев признался, что не помнит ничего хорошего о своем детстве.