Объявившие о пополнении в семье сын и невестка Валерии раскрыли пол будущего ребенка

Сын и невестка певицы Валерии, которые недавно объявили о скором пополнении в семье, узнали пол будущего ребенка. Арсений и Лиана Шульгины провели гендер-пати и поделились кадрами с мероприятия в соцсети, раскрыв, кого они ждут.

На опубликованном видео жена сына Валерии предстала в длинном серебристом платье на бретельках и черных туфлях на каблуках. 26-летняя Лиана Шульгина сделала вечерний макияж и уложила волосы. Сын артистки Арсений выбрал черную рубашку, брюки и черно-белые кроссовки. На кадрах можно также заметить Валерию и Иосифа Пригожина и родителей девушки. Ведущим мероприятия стал рэпер Баста. Как оказалось, пара ждет сына.

Невестка певицы признавалась, что они с супругом очень ждали день, когда они узнают пол будущего малыша. Лиана Шульгина также сообщила, что на гендер-пати будет присутствовать их 3-летняя дочь Селин.

Напомним, Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году. В январе 2021 года у пары родилась дочь Селин, а 17 ноября этого года модель объявила о второй беременности. Девушка поделилась в личном блоге фото и видео с новой фотосессии с мужем на фоне моря. Супруги прогуливались вдоль побережья, держась за руки и не скрывая чувств друг к другу. На кадрах у избранницы сына Валерии был отчетливо виден округлившийся живот.

Ранее сообщалось о том, что невестка Валерии назвала предполагаемую дату родов и срок беременности.