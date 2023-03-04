Объявившая себя свободной женщиной Виктория Боня готова выйти замуж и родить ребенка

В конце января 43-летняя Виктория Боня шокировала фанатов новостью, что вновь является свободной женщиной. Она заявила, что готова принимать ухаживания от мужчин, а после этого через несколько часов удалила публикацию в социальной сети. Примечательно, что поклонники знали о романе телеведущей с обеспеченным бойфрендом, но не могли вычислить его личность, так как блогер тщательно в последнее время скрывает личную жизнь. Теперь же она решила поразить поклонников новым сообщением. Оказывается, она готова пойти под венец и даже родить.

Не секрет, что Виктория встречалась за свою жизнь со многими мужчинами. Причем, хоть она и утверждает, что всегда действовала только по зову сердца, все ее бойфренды были весьма богаты. В первые года своей карьеры Боня не скрывала романы, однако сейчас фанаты могут лишь догадываться, кто находится в сердце теледивы. О новом бойфренде она лишь рассказывала то, что он сделал ее счастливой и исполнил ее мечту – полностью оплатил ее первое восхождение в горы. А это стоит весьма недешево, что указывает на приличное состояние ее избранника.

Однако в начале 2023 года что-то в паре произошло, и Виктория решила расстаться со своим молодым человеком. Подробностей она так и не раскрыла, поэтому пользователи в Сети решили, что конфликт быстро сошел на нет. Так и оказалось. Сегодня Боня подтвердила, что все еще находится в отношениях и более того готовится к следующим важным шагам. Отвечая на вопросы подписчиков, она отметила, что работает над тем, чтобы в скором времени выйти замуж и родить ребенка. «Работаем над этим вопросом», - заинтриговала телеведущая поклонников в сторис.

Напомним, что у Виктории уже есть дочь от сына миллиардера Алекса Смерфита. Девочку зовут Анджелина и уже совсем скоро ей исполнится 11 лет. Жить вместе блогер с отцом своего ребенка не смогла. Они расстались в 2017 году. По словам Бони, Алекс был не готов к семейной жизни, а также большую роль сыграла чрезмерная занятость на работе и частые отъезды.

Ранее Виктория Боня угодила в скандал с певицей Славой. Телеведущая обвинила артистку в злоупотреблении алкоголем.