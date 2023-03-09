Объявившая о свадьбе невестка-стриптизерша Наташи Королевой снова развлекает публику полуголая

Певица Наташа Королева всегда с неохотой говорит в интервью о своей невестке Мелиссе Фокс, настоящая фамилия которой Волынкина. Возлюбленная единственного сына артистки и Сергея Глушко встречается с Архипом много лет. А недавно объявила о свадьбе и планах завести троих детей. При этом, пока парень находится в Японии, девушка показывается на публике в прозрачных нарядах, которые оголяют ее пышные формы.

Несмотря на временное расставание с любимым, Мелисса пребывает в хорошем настроении и ходит на мероприятия. На днях она побывала на показе, где примерила эпатажный наряд. Фокс опубликовала видео, где она ходит перед мужчинами на высоких каблуках и в прозрачной юбке, сквозь которую видны трусики. Сверху тоже было все пикантно. Топик почти не прикрывал пышные формы красавицы. Она то и дело приподнимала юбку, чтобы показать стройные ноги.

При этом многие пользователи Сети раскритиковали девушку. Они отметили, что она не умеет ходить на каблуках и выглядит в этом наряде слишком пошло. Многих интересует, что по этому поводу скажут родители ее жениха. И не отвернется ли Архип после выходок любимой.