«Любимый»: Наташу Королеву застали в объятиях другого мужчины после сообщения о разводе
Певица Наташа Королева опубликовала фото с другим мужчиной и назвала его любимым.
Фото: Starface.ru
Певица Наташа Королева уже забыла о скандале, в который угодил ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан. Напомним, что несколько недель назад балерина Анастасия Волочкова заявила, что звездные супруги давно не живут вместе. Исполнительнице пришлось оправдываться на всю страну и говорить, что у них с мужем царит полная идиллия. Несмотря на это, брюнетку засняли в обществе другого мужчины, которого она назвала «любимым».
Исполнительница опубликовала в соцсетях снимок с высоким брюнетом, к которому прижалась и приобняла. Королева не стала скрывать имя спутника. Им оказался продюсер и давний друг артистки Борис Рубиновский. Наташа очень нежно обратилась к мужчине.
«Любимый Боречка», - написала звезда в личном микроблоге.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Продюсер тоже поделился совместным кадром с певицей. Он был более разговорчив и рассказал о встрече с брюнеткой.
«А я уже в Перми. Мы сегодня здесь с моей давнишней подругой Наташей Королевой. Наташа все такая же юная, красивая и задорная, как и 26 лет назад, когда мы познакомились. Рад видеть тебя, дорогая!» – посвятил ей строки мужчина.
Поклонники были удивлены, когда увидели Наташу в объятиях другого. Некоторые пользователи Сети написали, что знаменитость специально добавляет фото, чтобы спровоцировать мужа Тарзана на ревность. Наташа не отвечает на негативные высказывания и не комментирует слухи.
Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров выдал шалость, которой он занимался во время гастролей с Наташей Королевой. Певец вспомнил, как 20 лет назад они делали такое, после чего получили «нагоняй» от вторых половинок.