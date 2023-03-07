«Любимый»: Наташу Королеву застали в объятиях другого мужчины после сообщения о разводе

Продюсер тоже поделился совместным кадром с певицей. Он был более разговорчив и рассказал о встрече с брюнеткой.

«А я уже в Перми. Мы сегодня здесь с моей давнишней подругой Наташей Королевой. Наташа все такая же юная, красивая и задорная, как и 26 лет назад, когда мы познакомились. Рад видеть тебя, дорогая!» – посвятил ей строки мужчина.

Поклонники были удивлены, когда увидели Наташу в объятиях другого. Некоторые пользователи Сети написали, что знаменитость специально добавляет фото, чтобы спровоцировать мужа Тарзана на ревность. Наташа не отвечает на негативные высказывания и не комментирует слухи.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров выдал шалость, которой он занимался во время гастролей с Наташей Королевой. Певец вспомнил, как 20 лет назад они делали такое, после чего получили «нагоняй» от вторых половинок.