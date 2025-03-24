Объявившая о смерти Ларисы Голубкиной Мария Миронова сообщила о рождении ребенка

Мария Миронова объявила о пополнении в семье спустя два дня после смерти Ларисы Голубкиной. В личном блоге дочь Андрея Миронова сообщила, что у нее родился племянник, и поделилась кадрами с ребенком.

«Знакомьтесь, мой племянник Даня, сын моего брата. Прекрасный человек пришел в мир! Наша семья пополняется», — заявила Мария Миронова.

Мать актрисы Екатерина Градова вместе со своим вторым мужем Игорем Тимофеевым в 1991 году усыновила Алексея Суховеркова. На тот момент Марии Мироновой было 18 лет, и она поддержала решение семьи. Артистка неоднократно признавалась, что у нее прекрасные отношения с братом.

Напомним, именно Мария Миронова первой вышла на связь после смерти Ларисы Голубкиной 22 марта, опередив свою сводную сестру. Актриса рассказала, что в день трагедии они с Марией Голубкиной впервые оказались вместе на сцене Театра Российской армии, где репетировали спектакль.

Единственная дочь Ларисы Голубкиной родилась вне брака. В 1977 году актриса вышла замуж за Андрея Миронова, и он удочерил девочку. Мария Голубкина знала о существовании сводной сестры, но, по ее словам, впервые они «поговорили по-человечески в 26 лет». Накануне дочь народной артистки РСФСР прервала молчание после трагедии и сообщила о месте прощания с матерью.

22 марта звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. По словам подруги актрисы Натальи Фатеевой, ее последние годы жизни превратились в настоящий «кошмар».

Ранее мы писали о том, что юрист Анна Малафеева объяснила, почему Ларису Голубкину не похоронят рядом с Андреем Мироновым.