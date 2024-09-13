Объявившая о разводе с третьим мужем Ирина Муромцева назвала причину расставания

Телеведущая Ирина Муромцева в начале сентября объявила, что разводится с третьим мужем. С ним она прожила в браке всего полгода. Как оказалось, она пыталась спасти отношения, но у ее супруга желания сохранять союз не было.

По признанию Ирины, причиной расставания стали проблемы и кризисы. Они дали понять журналистке, что она больше не хочет жить с Иваном. При этом, что именно произошло, она не озвучивает.

В личном блоге Муромцева заявила, что боролась за третий брак, но это было бесполезно. Она рассказала, что ее мужу было все равно. Поэтому сейчас она оставила попытки. Телеведущая дала понять, что не передумает насчет развода.

«К большому моему сожалению, нечего спасать, когда нет желания спасти у второго партнера. Отношения требуют терпения, работы и… любви. А тут видимость была. Ради своих целей», - поделилась Ирина.

Напомним, что предложение руки и сердца Иван сделал Муромцевой в 2023 году. Свадьбу они сыграли спустя год. О проблемах в отношениях все эти месяцы Ирина не говорила и прервала молчание только тогда, когда окончательно решила расстаться с мужем. При этом она подчеркнула, что все это не влияет в ее веру в любовь и достойных мужчин.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет с мужем-хоккеистом после заявлений о разводе.