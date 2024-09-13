Лера Кудрявцева впервые вышла в свет с мужем после заявлений о разводе

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла в свет с мужем-хоккеистом после того, как чуть не рассталась с ним. По всей видимости, супруги смогли помириться и справиться со всеми проблемами.

Пара появилась на празднике в честь дня рождения шоумена Александра Реввы. Кадрами с мероприятия Лера поделилась в социальной сети. Артистка была в хорошем настроении, как и ее муж Игорь Макаров, и поклонники пришли к выводу, что больше они не планируются разводиться.

Проблемы в браке Кудрявцевой появились после того, как выяснилось, что хоккеист злоупотребляет алкоголем. Сначала телеведущая была непреклонна и собиралась расстаться с супругом. Но он стал решать свою проблему. Макаров начал лечиться, и Лера отложила подачу заявления на развод.

Напомним, что Кудрявцева и Макаров вместе с 2013 года. Мужчина младше звезды на 16 лет, но разница в возрасте их не волнует. Спустя три года после свадьбы у них родилась дочь Мария.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о неприятном знакомстве с певицей Люсей Чеботиной.