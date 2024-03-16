«Нужна помощь»: Полина Гагарина испугалась за состояние Zivert на шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина решила поддержать Юлию Zivert, которая дебютировала в роли наставника в шоу «Голос». После завершения «слепых прослушиваний» участники программы перешли к этапу «Поединков», в ходе которых наставникам приходится выбирать, кто покинет проект.

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», — заявила Гагарина, увидев, что коллеге сложно определиться с выбором.

Zivert активно поддерживала участников своей команды Мажда Акрута и Еву Авакян. Она танцевала и подпевала, а в какой-то момент даже прослезилась от нахлынувших переживаний.

«То есть вы хотели довести свою наставницу до слез?» — повысила голос Гагарина после завершения номера, но сразу же сменила гнев на милость.

Она признала, что дуэт состоялся и похвалила конкурсантов.

«Вообще непонятно, как действовать в такой ситуации. Я понимала, что так будет, но при этом не хотела тасовать пару, что-то менять», — призналась Юлия.

В итоге она отдала свой голос за Мажда Акрута, а Еве Авакян предложила помощь с вокалом, сообщает «Вокруг ТВ».

Ранее Полина Гагарина исключила из своей команды протеже рэпера Тимати (Тимур Юнусов) певицу Дану Соколову. Начинающая артистка сошла с дистанции в первом же туре этапа «Поединков».