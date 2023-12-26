Объявился на мероприятии в Москве: Иван Ургант напомнил о себе впервые за долгое время

Телеведущий Иван Ургант, который в последнее время не проживает в России и не появляется на экранах, напомнил о себе. Он вернулся в Москву, как выяснилось, ради участия в новогоднем проекте, передает Kp.ru.

Не так давно стало известно, что создатель «Вечернего Урганта» Константин Анисимов анонсировал «еще одну сенсацию» для зрителей — проект с участием звезды фильмов «Елки». Шоу называется «Первый Новый год».

Молодые рэперы и блогеры соберутся, чтобы спеть с именитыми артистами. На участие Урганта в этом проекте намекает фото, сделанное Анисимовым. Он выложил изображение с фигуркой шоумена.

Во время посещения Москвы Иван был замечен на благотворительном аукционе фонда «Друзья». Он вел мероприятие вместе с Аллой Михеевой и Мариной Александровой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшему из России телеведущему надо дать второй шанс. По его мнению, российские зрители устали от отсутствия звезды на телеэкранах.