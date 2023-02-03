«Объявила Ирину личным врагом»: София Ротару отвернулась от Аллегровой

О певице Софии Ротару в последнее время почти ничего не слышно. Она не выходит в свет и даже в соцсетях появляется редко. СМИ пишут, что 75-летняя звезда отдыхает на своей вилле в Италии. С коллегами исполнительница общается, а вот Ирину Аллегрову навсегда вычеркнула из своей жизни.

Внимательные пользователи Сети замечают, что София Михайловна любит оставлять под записями коллег в соцсетях смайлики и приятные комментарии. Она была подписана на страницу Аллегровой и тоже хвалила подругу. Раньше они пересекались на концертах и даже дома купили в одной стране – Италии.

Теперь Ротару отвернулась от императрицы отечественной сцены. MK.RU пишет, что «хуторянка» отписалась от Аллегровой. Выяснилось, что это случилось из-за разных взглядов на политические темы.

«Она объявила Ирину своим личным врагом. Они стали по разные стороны баррикад», – цитирует MK.RU знакомого с ситуацией представителя шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, как пользователи Сети раскрыли секрет Софии Ротару и вычислили ее настоящую фамилию.